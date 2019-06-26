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Накрыл черный дым: в Киеве разгорелся крупный пожар. Первые подробности и видео

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В Киеве в среду, 26 июня, разгорелся крупный пожар в районе Борщаговки.

Как сообщает источник OBOZREVATEL, ЧП произошло возле Кольцевой дороги за супермаркетом "Ашан". На кадрах с места инцидента видно густой черный дым (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По данным пресс-службы ГосЧС, пожар возник в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на территории склада с секонд-хендом.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

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Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

facebook.com/eugene.sprytny

Известно, что огонь разгорелся около 19:30 в складском помещении размером 150х150 метров на площади 7 тыс. 500 м2.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 человек и 13 единиц техники ДСНС.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

facebook.com/alau.kira

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

facebook.com/yevgeniya.roik

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

facebook.com/yevgeniya.roik

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

facebook.com/yevgeniya.roik

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе в центре Енакиево (Донецкая область) между супермаркетом "Обжора" и ЦУМом вспыхнул масштабный пожар.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

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Новости Киева и Киевской области Пожар в Киеве
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леня зе
леня зе
оставили украинцев без европейской одежды.
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Мир Миру
Мир Миру
Спалили мотлох європейський :- ))))) Вітчизняний товаровиробник у поміч
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