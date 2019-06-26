Накрыл черный дым: в Киеве разгорелся крупный пожар. Первые подробности и видео

В Киеве в среду, 26 июня, разгорелся крупный пожар в районе Борщаговки.
Как сообщает источник OBOZREVATEL, ЧП произошло возле Кольцевой дороги за супермаркетом "Ашан". На кадрах с места инцидента видно густой черный дым (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
По данным пресс-службы ГосЧС, пожар возник в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на территории склада с секонд-хендом.
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
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Известно, что огонь разгорелся около 19:30 в складском помещении размером 150х150 метров на площади 7 тыс. 500 м2.
Предварительно, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 человек и 13 единиц техники ДСНС.
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
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Пожар в Киеве
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Пожар в Киеве
facebook.com/yevgeniya.roik
Пожар в Киеве
facebook.com/yevgeniya.roik
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
Как писал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе в центре Енакиево (Донецкая область) между супермаркетом "Обжора" и ЦУМом вспыхнул масштабный пожар.
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