Ребенок под дверью сложился пополам: жуткое ЧП в больнице Киева попало на видео

Момент падения дверей на 4-летнего мальчика в больнице Киева попал на видео.

Ролик из камер наблюдения в коридоре учреждения появился на Telegram-канале "Криминальная Украина" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Скрин видео

На опубликованных кадрах видно, что ребенок шел по коридору и в какой-то момент подошел к дверям, которые стояли, прислоненные к стене.

После того, как они упали на мальчика, придавив его к полу, женщина с коляской (вероятно, мама пострадавшего) бросилась к нему на помощь, однако ей сначала удалось поднять лишь одни двери.

Напомним, в результате ЧП ребенок заработал перелом бедренной кости и шоковое состояние, ему нужна операция. По факту случившегося полиция начала проверку.

Пострадавший мальчик Facebook/Александр Суворов

Скриншот Telegram-канала "Криминальная Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, в детской городской больнице №1 Киева, где разразился скандал из-за издевательств с годовалого ребенка, пытались скрыть имена причастных врачей.

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