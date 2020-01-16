Главная Новости
16 января • обновлено в 21:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Дайджест

Ребенок под дверью сложился пополам: жуткое ЧП в больнице Киева попало на видео

1.9т
Читать материал на украинском

Момент падения дверей на 4-летнего мальчика в больнице Киева попал на видео.

Ролик из камер наблюдения в коридоре учреждения появился на Telegram-канале "Криминальная Украина" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Новости
На Одесщине 10-летняя девочка впала в алкогольную кому: что случилось

Ребенок под дверью сложился пополам: жуткое ЧП в больнице Киева попало на видео

Скрин видео

На опубликованных кадрах видно, что ребенок шел по коридору и в какой-то момент подошел к дверям, которые стояли, прислоненные к стене.

После того, как они упали на мальчика, придавив его к полу, женщина с коляской (вероятно, мама пострадавшего) бросилась к нему на помощь, однако ей сначала удалось поднять лишь одни двери.

Напомним, в результате ЧП ребенок заработал перелом бедренной кости и шоковое состояние, ему нужна операция. По факту случившегося полиция начала проверку.

Пострадавший мальчик

Пострадавший мальчик

Facebook/Александр Суворов

Ребенок под дверью сложился пополам: жуткое ЧП в больнице Киева попало на видео

Скриншот Telegram-канала "Криминальная Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, в детской городской больнице №1 Киева, где разразился скандал из-за издевательств с годовалого ребенка, пытались скрыть имена причастных врачей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
видео пострадал ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
11
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги