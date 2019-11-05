В Киеве на Куреневском (Блошином) рынке на Петропавловской площади конфликт между продавцом и воровкой перерос в массовую драку.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Некоторые из участников разборок, как рассказали свидетели, были в состоянии алкогольного опьянения.

Скрин видео

"Бабушка увидела, как у нее крадут вещи, которые она продавала. Она оттолкнула воровку, а та позвала всю свою пьяную семью, которые начали бить бабушку и мужчину, который заступился за нее", – сказано в сообщении.

Отметим, начало конфликтной ситуации на видеозапись очевидца не попал.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Днепре трое парней подрались прямо в салоне маршрутного такси. Конфликт, вскоре переросший в драку, разгорелся из-за девушки.

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