В Киеве на Куреневском (Блошином) рынке на Петропавловской площади конфликт между продавцом и воровкой перерос в массовую драку.
Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Некоторые из участников разборок, как рассказали свидетели, были в состоянии алкогольного опьянения.
Скрин видео
"Бабушка увидела, как у нее крадут вещи, которые она продавала. Она оттолкнула воровку, а та позвала всю свою пьяную семью, которые начали бить бабушку и мужчину, который заступился за нее", – сказано в сообщении.
Отметим, начало конфликтной ситуации на видеозапись очевидца не попал.
Как писал OBOZREVATEL, накануне в Днепре трое парней подрались прямо в салоне маршрутного такси. Конфликт, вскоре переросший в драку, разгорелся из-за девушки.
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