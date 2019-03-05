На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

Жители Вышгорода Киевской области нашли в городе необычную локацию, которую прозвали "местной Антарктидой".

Соответствующие фотографии, опубликованные интернет-пользователями, появились в Facebook-сообществе Вышгородского района.

"Ледяные терриконы. Киевское море в сторону Лебедивки. Только тс-с-с. Всем потом скажете, что съездили на пару дней в Антарктиду", — пошутила автор поста.

facebook.com/groups/Vyshgorod946

facebook.com/groups/Vyshgorod946

facebook.com/groups/Vyshgorod946

facebook.com/groups/Vyshgorod946

facebook.com/groups/Vyshgorod946

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали украинский город Днепр с необычного ракурса – в формате 360 градусов. Снимки улиц были сделаны с высоты птичьего полета.

Также появились фото Киева, снятые с такого же необычного ракурса, из-за чего на украинскую столицу многие посмотрели по-новому.

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