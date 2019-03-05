|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Дайджест

На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

16.3тЧитать материал на украинском

Жители Вышгорода Киевской области нашли в городе необычную локацию, которую прозвали "местной Антарктидой".

Соответствующие фотографии, опубликованные интернет-пользователями, появились в Facebook-сообществе Вышгородского района.

"Ледяные терриконы. Киевское море в сторону Лебедивки. Только тс-с-с. Всем потом скажете, что съездили на пару дней в Антарктиду", — пошутила автор поста.

Новости
''Как фильм ужасов'': в Киеве во дворе дома появилось необычное "кладбище"
На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

facebook.com/groups/Vyshgorod946

На Киевщине нашли "украинскую Антарктиду": появились фото необычной локации

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали украинский город Днепр с необычного ракурса – в формате 360 градусов. Снимки улиц были сделаны с высоты птичьего полета.

Также появились фото Киева, снятые с такого же необычного ракурса, из-за чего на украинскую столицу многие посмотрели по-новому.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаКиев
Тег
фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
12
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги