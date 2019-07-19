"Люди кричали "все": в метро Киева случилось жуткое ЧП с мужчиной

Украинский полицейский спас мужчину, у которого в метро на станции "Майдан Незалежности" в Киеве случился приступ эпилепсии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сценарист Антон Черничко, опубликовав видео с места инцидента (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Челюсти сжались, а лицо за минуту перекрашивалось в разные цвета, люди кричали "все". Начали вставлять в рот ключ, телефон. Кто-то кричит "на бок его", кто-то "на бок нельзя".

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Скрин видео

Мужчина чудом остался жив. Спасло беднягу знание патрульного метрополитена, который руководил хаосом общих знаний, и трое мужчин, которые разжимали челюсти и те самые телефон и ключ", – рассказал Черничко.

Он добавил, что скорая помощь приехала на вызов за 20 минут и мужчина мог умереть, если бы не помощь очевидцев.

"Для патрульного это уже был четвертый пострадавший, которого он спас", – отметил Черничко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале сотрудники ГосЧС спасли подростка, который без верхней одежды оказался посреди Русановского канала в Киеве на отколовшейся льдине.

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