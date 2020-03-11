Светит вплоть до уголовки: в Киеве пообещали жестко наказывать за нарушение карантина

За нарушение карантина, введенного в Киеве в связи с коронавирусом, предусмотрено административную или уголовную ответственность.

Об этом 11 марта во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Решение постоянной комиссии является обязательным к исполнению всеми предприятиями, хозяйствами, независимо от форм собственности... За нарушение будет административная или уголовная ответственность. Контроль будет обеспечивать полиция", – сказал он.

За нарушение карантина предусмотрено административную или уголовную ответственность Коллаж

"Первое что мы делаем – закрываем дошкольные учебные заведения. Поэтому просьба к работодателям – по возможности сделать гибкий рабочий график для работников с маленькими детьми. Также обеспечить безопасность продавцов", – добавил Поворозник.

Он подчеркнул, что планируется закупка и поставка до конца недели двух тест-систем в аэропорты Киева. Также планируется обеспечить столицу до конца недели 5 тысячами экспресс-тестов. Они будут доступны только в медучреждениях.

"Вчера у нас было 2,5 тысяч быстрых тестов на коронавирус. Мы делаем все возможное, чтобы до конца недели доставить в аэропорты две тест-машины", – отметил Поворозник.

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