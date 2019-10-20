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20 октября • обновлено в 18:43
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Популярная мотоблогерша разбилась в страшном ДТП под Киевом: ее последние фото

1.8т Читать материал на украинском

Последними фото популярной мотоблогерши Елены Кузавовой, которая погибла в ДТП в Киеве 19 октября, стали снимки с байком.

Так, на Instagram-странице Кузавини (никнейм девушки в соцсети) чаще всего появлялись фото и видео именно с мотоциклом (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

В последнем своем посте девушка-байкер отметила, что "любовь к себе начинается с концентрации на хорошем".

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Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

"Могу сказать, что опыт вождения приходит не с годами, опыт вождения приходит с километрами", – также делилась мыслями Елена Кузавова.

Последнее фото

Последнее фото

instagram.com/kuzavini

Отметим, на страницу блогерши в Instagram подписано более 56,5 тысяч интернет-пользователей.

Далее предлагаем посмотреть ее самые яркие фото:

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Популярная мотоблогерша разбилась в страшном ДТП под Киевом: ее последние фото

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Популярная мотоблогерша разбилась в страшном ДТП под Киевом: ее последние фото

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Елена Кузавини

Елена Кузавини

instagram.com/kuzavini

Напомним, авария, в которой разбилась байкерша, произошла на Гостомельской трассе. После столкновения за девушкой приехала скорая, но она скончалась по дороге в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Днепре в ДТП на Полтавском шоссе погиб сотрудник полиции. Еще четверых человек госпитализировали.

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Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП мотоцикл фотографии видео Instagram смерть
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