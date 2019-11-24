С двумя детьми, на красный: жуткая авария с Кулебой попала на видео

ДТП с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой, которое произошло в поселке Чабаны под Киевом, попало на видео.

Записью с камер видеонаблюдения поделились на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На кадрах запечатлено столкновение микроавтобуса и авто Toyota. Легковая машина, в которой, предварительно, находился чиновник со своими детьми, после удара врезалась в отбойник.

ДТП с Николаем Кулебой Коллаж

"С двумя детьми, без детских кресел, на красный вслепую", – сказано в сообщении.

Напомним, по данным журналистов, Кулеба и его старший сын после аварии находятся в очень тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей 1 июня.

Кулеба уже занимал данную должность с декабря 2014 по май 2019 года, однако был уволен пятым президентом страны Петром Порошенко.

С 2006 по декабрь 2014 года Кулеба был начальником Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.

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