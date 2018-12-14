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/Дайджест

Демонтаж памятника Суворову в Киеве: скандал получил продолжение

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Директора Украинского государственного института культурного наследия Ольгу Пламеницкую отстранили от её должности. Это произошло из-за её участия в подготовке к сносу скандального памятника Суворову в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Сиротенко – руководитель службы вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко. По его словам, приказ о временном отстранении Пламеницкой и начале проверки её института поступил от министра культуры Украины Евгения Нищука.

Facebook Сергея Сиротенко

Facebook Сергея Сиротенко

Facebook Сергея Сиротенко

Facebook Сергея Сиротенко

Facebook Сергея Сиротенко

Facebook Сергея Сиротенко

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Сиротенко уверен – причина отстранения в том, что Пламеницкая помогла принять решение на консультационном совете при департаменте культуры столичной администрации о невнесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Суворову, который находится на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, руководитель лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук считает, что памятникам, прославляющим боевую славу страны-агрессора, не место на территории учреждения подготовки будущих украинских офицеров.

Монумент прикрыли тентом

Монумент прикрыли тентом

Полина Орловская

В течение трех лет Гордийчук добивался демонтажа памятника, засыпая письмами профильные госучреждения. Но снести монумент не получалось, из-за "идеологических препятствий".

В итоге, после обращения к вице-премьер-министру Украины Вячеславу Кириленко и привлечению директора Украинского государственного института культурного наследия Ольгу Пламеницкую, решение, которое позволит демонтировать памятник, все-таки было принято.

Читайте все новости по теме "памятники в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
памятники в Киеве
Персоны
Вячеслав КириленкоЕвгений Нищук
Место
УкраинаКиев
Теги
скандалыКГГАМинистерство культуры
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Памятник Суворову для кугутов - как портрет Софи Лорен в притоне дешёвой укропроститутки. :-) Личное оскорбление! :-)
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минин евген
минин евген
ща кацапы ныть начнут.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
минин евген, кацапы не ноют, а радуются вашим перемогам вместе с вами. Наконец-то все экономические, политические, социальные проблемы решены и можно заняться идеологией
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