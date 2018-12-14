Демонтаж памятника Суворову в Киеве: скандал получил продолжение

Директора Украинского государственного института культурного наследия Ольгу Пламеницкую отстранили от её должности. Это произошло из-за её участия в подготовке к сносу скандального памятника Суворову в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Сиротенко – руководитель службы вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко. По его словам, приказ о временном отстранении Пламеницкой и начале проверки её института поступил от министра культуры Украины Евгения Нищука.

Facebook Сергея Сиротенко

Facebook Сергея Сиротенко

Facebook Сергея Сиротенко

Сиротенко уверен – причина отстранения в том, что Пламеницкая помогла принять решение на консультационном совете при департаменте культуры столичной администрации о невнесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Суворову, который находится на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, руководитель лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук считает, что памятникам, прославляющим боевую славу страны-агрессора, не место на территории учреждения подготовки будущих украинских офицеров.

Монумент прикрыли тентом Полина Орловская

В течение трех лет Гордийчук добивался демонтажа памятника, засыпая письмами профильные госучреждения. Но снести монумент не получалось, из-за "идеологических препятствий".

В итоге, после обращения к вице-премьер-министру Украины Вячеславу Кириленко и привлечению директора Украинского государственного института культурного наследия Ольгу Пламеницкую, решение, которое позволит демонтировать памятник, все-таки было принято.