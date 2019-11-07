"Первый день за рулем": в Киеве девушка за полчаса устроила два ДТП

В Киеве девушка за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.

Вначале она врезалась в бетонную стену на пр. Гонгадзе. Видео с водительницей опубликовали в "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Пытаясь выехать, переборщила с газом, не успела затормозить, а поэтому через бровку залетела на газон. К ней подбежали люди, чтобы спросить, все ли у нее ок. Она извинилась и ответила, что только сегодня получила водительское удостоверение и никак не может привыкнуть к авто", – уточнили в соцсети.

Задержание нарушительницы Скриншот

Спустя 20 минут после происшествия ее же машина въехала в припаркованное авто прямо возле отделения полиции. Владелец поврежденной машины вызвал правоохранителей, которые выяснили, что девушка была пьяна.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 в Ужгороде 21-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу, протаранив Ford Focus. В результате ДТП водитель Ford получил многочисленные травмы, его забрали в реанимацию, водителя и 21-летнюю пассажирку Porsche отвезли в больницу.

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