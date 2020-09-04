Детскую площадку разместят возле АЗС: как строят ЖК Берег Днепра

Если вы хотите жить в непосредственной близости от промзоны и ходить пешком к метро не более 25 минут – жилой комплекс комфорт-класса Берег Днепра именно то, что вам нужно. Размещение детской площадки возле резервуаров автозаправочной станции будет всегда держать родителей в тонусе, а открытое уголовное дело никому не даст скучать после инвестирования.

Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Она хотела бы жить на... берегу Днепра

"Ежедневно просыпаться от лучей солнца и любоваться видами родного Днепра. Мечта?" – спрашивает девелопер Риэл потенциальных инвесторов на сайте объекта. Затем сообщает, что подобное желание можно воплотить в реальность с ЖК Берег Днепра. Как же хорошо, что мечту можно купить, но сначала давайте выясним, стоит ли покупка своих денег.

Учитывая, что 26-этажный дом сооружают на Днепровской набережной, жильцы 310 квартир смогут воочию наблюдать, как говорится на сайте: "невероятное зрелище – закат над днепровскими волнами". В подобном свете предложение приобрести там жилье кажется заманчивым, но в действительности дела обстоят немного иначе.

Да, фактически, с одной стороны дома часть жителей сможет увидеть Днепр, но вот с другой – виды будут открываться на глубокую промзону. Также девелопер говорит на сайте, что "ни один новый дом не закроет ваше небо". В этом обещании есть определенная доля лукавства, так как рядом строят ЖК Great, который включает 13 домов по 26 этажей. Просочиться небу сквозь такую застройку будет весьма проблематично, особенно, к взору жителей нижних этажей комплекса Берег Днепра.

Оптовый заказ

Заказчиками строительства ЖК Берег Днепра выступают пять субъектов: ООО "Энранжелезобетон", ООО "Европолитех", ООО "Укрдор Комплект", ООО "Киевбетон" и физическое лицо. Примечательно, что право на распоряжение и застройку земли, где возводят комплекс, имеет только ООО "Энранжелезобетон". Каким образом все остальные участники "присоседились" к этой стройке? Почему заказчиков пять и разрешение на строительство содержит пять адресов земельных участков, если участок застройки ЖК по документам имеет один адрес – пер. Заводской,1? Ответы на эти вопросы покрыты тайной. Проанализировать документы невозможно – их у Госархстройинскпекции Украины изъяло Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела. По мнению следствия, разрешение было выдано чиновниками ГАСИ без должных на то оснований.

Но некоторые предположения все же сделать можно. Вероятно, "вписывая" себя в разрешение, заказчики-компаньоны решили таким образом перестраховаться, дабы не остаться в итоге ни с чем. Дело в том, что строительство жилого комплекса Берег Днепра – это реализация большого проекта застройки бывшей промзоны Дарницкого района жилым кварталом. Каждому из заказчиков на этой территории принадлежит определенная часть земли. Для коммерческой привлекательности проект был позиционирован как отдельные ЖК Берег Днепра и ЖК Great. Например, полученные исходные данные послужили основанием для проектирования обоих комплексов.

Стоит отметить, что на земельном участке, где сооружается ЖК Берег Днепра, детальным планом территории предусмотрено размещение офисного здания с апартаментами, а не жилого комплекса. К слову, подобное нарушение может стать основанием для аннулирования документов на строительство.

В окружении дорог и заправок

Прежде всего необходимо отметить, что комплекс Берег Днепра – это комплекс комфорт-класса. Не ново, что украинские застройщики по-своему трактуют понятие комфорта. Так, этот ЖК строят на перекрестке, где с одной стороны проложена 6-полосная дорога и 4-полосная – с другой. Напротив комплекса находится автозаправочная станция. Через забор от стройплощадки – еще одна. Судя по генплану, размещенному на сайте объекта, впритык к резервуарам АЗС застройщик планирует расположить несколько паркомест и, внимание, детскую площадку. Сочетание весьма смелое, наталкивающее на размышления. Стоит ли говорить, что по нормам противопожарной безопасности минимальное расстояние от АЗС до дома должно быть 50 метров. Но здесь вообще нужно хорошо поразмыслить насколько такое расположение даже при соблюдении норм будет безопасным.

К метро не более 25 минут

На сайте комплекса Берег Днепра также сообщают, что "до ближайшей станции метро не более 25 минут пешком". Формулировка интересная и многообещающая. Ведь что может быть лучше пеших получасовых прогулок промзоной к метро? Что угодно, ответите вы. И с этим трудно будет поспорить.

В целом, информация о расстоянии до метро полезна. Предполагает уточнение вопроса в отделе продаж о количестве паркомест, предусмотренных проектом. Учитывая, что оно нигде не указано, а визуализация на сайте, да и площадь участка, говорят о вероятности того, что их будет недостаточно – этот момент обязательно стоит выяснить перед вложением своих средств в строительство данного ЖК.

Если вы хотите инвестировать в Берег Днепра

Отметим, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс Берег Днепра на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела – 2.5.

Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК Берег Днепра, во вкладке Документы. Там же инвесторы, которые все же рассматривают возможность приобретения недвижимости в этом комплексе, найдут рекомендации, которые могут минимизировать риски.