В Киеве женщина обокрала детский сад: видео с подозреваемой

В Киеве женщина, прикидываясь матерью дошкольника, обокрала детский садик. Она пришла туда якобы записать ребенка на собеседование, но украла телефон, как только воспитатель отвернулась.
Видеозапись с подозреваемой опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). Уточняется, что речь идет о садике на Теремках-2.
"На собеседование пришла вот эта женщина. Сказала, что выбирает садик для сына. Ей показали садик, записали мальчика на знакомство, и она ушла. После этого заметили, что нет телефона. Она просто взяла его с полки и положила в карман", – уточнили в соцсети.
В Киеве женщина совершила кражу в детском саду
Скриншот
В Киеве женщина совершила кражу в детском саду
Скриншот
На записи видно, что кража произошла в детской раздевалке. Женщина осмотрелась по сторонам, протянула руку и взяла телефон, который лежал сверху на шкафчике.
Как писал OBOZREVATEL, в июне в Глевахе под Киевом в полицию сообщили о том, что группа людей похитила из детского сада двух девочек. Трое неизвестных ворвались в помещение, забрали детей и скрылись.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.