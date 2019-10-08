В Киеве женщина обокрала детский сад: видео с подозреваемой

В Киеве женщина, прикидываясь матерью дошкольника, обокрала детский садик. Она пришла туда якобы записать ребенка на собеседование, но украла телефон, как только воспитатель отвернулась.

Видеозапись с подозреваемой опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). Уточняется, что речь идет о садике на Теремках-2.

"На собеседование пришла вот эта женщина. Сказала, что выбирает садик для сына. Ей показали садик, записали мальчика на знакомство, и она ушла. После этого заметили, что нет телефона. Она просто взяла его с полки и положила в карман", – уточнили в соцсети.

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В Киеве женщина совершила кражу в детском саду Скриншот

В Киеве женщина совершила кражу в детском саду Скриншот

На записи видно, что кража произошла в детской раздевалке. Женщина осмотрелась по сторонам, протянула руку и взяла телефон, который лежал сверху на шкафчике.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Глевахе под Киевом в полицию сообщили о том, что группа людей похитила из детского сада двух девочек. Трое неизвестных ворвались в помещение, забрали детей и скрылись.

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