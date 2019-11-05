День освобождения Киева надо отмечать с немцами – историк

Освобождение Киева от немецко-фашистских войск отмечается 6 ноября.

В этот день в 1943 году войскам Первого Украинского фронта удалось освободить столицу Украину от оккупации.

В последний раз в Киеве на государственном уровне этот праздник отметили в 2013 году, по случаю 70-й годовщины освобождения столицы. Тогдашний глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов сообщил, что на праздничные мероприятия было потрачено порядка 7-8 миллионов гривен, но не из городского бюджета, а из средств, выделенных спонсорами.

По согласованию с Кабмином 6 ноября 2013 года был объявлен выходным днем для всех городских учреждений.

Освобождение Киева – как праздновали раньше

На 70-летие освобождения Киева 6 ноября 2013 года в столице прошли такие мероприятия: зажжение Вечного огня, возложение цветов к могилам бойцов, в которых принял участие президент и глава КГГА. На Майдане Независимости был поднят Штандарт, по главной улице страны прошел военно-исторический марш и парад военных оркестров.

Состоялся митинг памяти и концерт с участием детских коллективов и школ. Была проведена "минута молчания", во время которой весь транспорт в Киеве был остановлен, а во всех храмах звонили колокола. Вечером на Майдане Независимости прошел праздничный концерт, который завершился фейерверком.

Но масштабные празднования вызвали целую волну критики в адрес городских властей. В частности, ее обвиняли в расточительстве, в самопиаре, в том, что якобы на празднования горожан принуждали делать "добровольные вклады". Многим не понравилась и идея с выходным днем, который необходимо отрабатывать в субботу.

Когда отменили празднование освобождения Киева

Начиная с 2014 года, масштабные праздничные мероприятия по поводу очередной годовщины освобождения Киева в столице не организовывались. Традиционно 6 ноября руководители города возлагали венки к могилам погибших героев и поздравляли ветеранов. В этот день поздравления звучали и от президента страны.

В 2019 году городские власти решили совместить празднование 75-й годовщины освобождения Украины и 76-й годовщины освобождения Киева. 24 октября была организована праздничная встреча руководства города с ветеранами Второй мировой войны. 28 октября состоялось возложение цветов в Мемориале Славы. Еще раз оно пройдет 6 ноября. Были организованы тематические книжные выставки и показ тематических фильмов.

Начиная с 2014 года, масштабные мероприятия по поводу годовщины освобождения Киева не организовывались

Нужно ли отмечать освобождение Киева

Следует ли возобновить традицию празднования дня освобождения Киева? И если да, в каких формах оно могло бы происходить? Об этом OBOZREVATEL рассказали историки Станислав Кульчицкий и Ярослав Грицак.

По мнению Кульчицкого, "в этот день следует делать акцент на факте освобождения от оккупации, и никак иначе, как на дне победы". Он напомнил о том, что Красная армия на фронтах Украины на 80% состояла из украинцев.

"Известно, что Гитлер планировал превратить территорию Украины в часть великой Германии – от Черного моря, от Севастополя и Ялты, до Северного моря. Украинцам здесь не было места – точно так же, как и полякам, и русским, и белорусам, и прибалтам. Украинцы подлежали либо германизации, либо уничтожению, либо депортации куда-нибудь в тайгу, на восток Советского Союза", – подчеркнул он.

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Таким образом, по мнению историка, 6 ноября следует праздновать, в том числе и для того, чтобы "знать историю".

Кульчицкий заметил, что формы проведения праздника – прерогатива киевских городских властей. В то же время он предложил отмечать этот день совместно с гражданами Германии.

"Немцы сейчас другие, и такое совместное празднование было бы очень позитивным. Очень важно, чтобы между украинцами и немцами не было отчужденности. Тем более что мы очень надеемся на Германию в разрешении донбасской проблемы, уже не говоря про Крым", – подчеркнул историк.

По мнению Грицака, "этот день следует отмечать и как день победы, и как день памяти". "Как бы мы ни относились к советскому режиму, как бы мы ни относились к Сталину, какие бы ужасные вещи он ни сделал для украинцев, мы должны понимать: если бы Гитлер победил в войне, украинцев вообще бы не существовало как таковых", – подчеркнул он.

По его словам, "Киев имел большое стратегическое и символическое значение, был одной из ключевых территорий". Таким образом, "мы должны понимать: произошло что-то очень важное, что имеет отношение к Украине".

Вместе с тем историк обратил внимание на неоправданные жертвы, на которые пошел Сталин и его командование ради освобождения Киева "для галочки" – "к юбилею Октябрьской революции".

"Количество солдат, которые были брошены на прямую погибель, была огромным. Солдат бросали на переправу через Днепр без ничего, без наведения мостов. Причем, под сильным обстрелом. О количестве жертв речь не шла. Расчет был прост: утопить немецкий штык в крови советских солдат. Это была страшная победа", – сказал Грицак.

Таким образом, день освобождения Киева "следует праздновать как победу, но как победу страшную", – заявил он.

По мнению историка, празднование не должно стать "галочкой". Оно должно стать поводом для того чтобы задать себе вопрос, "что есть наша история, насколько она продолжает влиять на нас, возможно ли ее повторение", а также осознать, насколько хрупок мир.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показал, как выглядел Киев в годы Второй мировой войны, и как выглядела столица Украины до революции 1917 года.

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