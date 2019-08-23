День Независимости: в сети показали фото с репетиции Шествия Достоинства

В сеть попали новые снимки с репетиции Шествия Достоинства к 28-й годовщине Дня Независимости.

Фото в Facebook опубликовал Олег Богайчук. Репетиции проходят несколько последних дней, его организацией занимается клипмейкер Алан Бадоев.

В мероприятии будут задействованы не только военнослужащие, но и полицейские, работники ГСЧС. Поучаствуют также дети и курсанты Киевского военного лицея.

Накануне в сети также показали, что будет не только оркестр, но и желто-синие пианино, что вызвало бурю возмущения в сети.

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Репетиция Шествия Достоинства facebook.com/Bogachuk.Oleg

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие Достоинства, в котором должны принять участие представители разных родов войск ВСУ, ветераны АТО, а также "медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры".

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