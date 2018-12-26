Дело в бойлерах: в КГГА объяснили рост цен на горячую воду

Рост цен на горячую воду в Киеве обусловлен тем, что жители столицы начали использовать бойлеры и отказались от пользования централизованной подачей горячей воды.

Как заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в комментарии UBR, себестоимость транспортировки воды никак не связана с количеством жителей дома, которое ее получает.

"Транспортировка горячей воды в дом, где из 100 квартир только 30 ее покупают, приводит к существенному ее удорожанию. Наша задача сделать цену за горячую воду конкурентной. Это реально, потому что электроэнергия растет в цене и будет расти", — сказал Пантелеев.

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"Необходимо найти баланс стоимости и качества услуги по горячей воде, что позволит, во-первых, остановит такую тенденцию, во-вторых, вернуть потребителей к централизованному снабжению. Этот вопрос один из ключевых факторов, которые определяют сейчас экономику коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей Киева неожиданно обязали доплатить за все месяцы отсутствия горячей воды, несмотря на то, что большое количество потребителей пользуется электрическими бойлерами.