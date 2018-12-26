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Дело в бойлерах: в КГГА объяснили рост цен на горячую воду

1.4тЧитать материал на украинском

Рост цен на горячую воду в Киеве обусловлен тем, что жители столицы начали использовать бойлеры и отказались от пользования централизованной подачей горячей воды.

Как заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в комментарии UBR, себестоимость транспортировки воды никак не связана с количеством жителей дома, которое ее получает.

"Транспортировка горячей воды в дом, где из 100 квартир только 30 ее покупают, приводит к существенному ее удорожанию. Наша задача сделать цену за горячую воду конкурентной. Это реально, потому что электроэнергия растет в цене и будет расти", — сказал Пантелеев.

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"Необходимо найти баланс стоимости и качества услуги по горячей воде, что позволит, во-первых, остановит такую тенденцию, во-вторых, вернуть потребителей к централизованному снабжению. Этот вопрос один из ключевых факторов, которые определяют сейчас экономику коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей Киева неожиданно обязали доплатить за все месяцы отсутствия горячей воды, несмотря на то, что большое количество потребителей пользуется электрическими бойлерами.

Персона
Петр Пантелеев
Место
УкраинаКиев
Тег
КГГА
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