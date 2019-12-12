"Дело не в фамилиях и должностях!" Кличко призвал КС принять решение о децентрализации в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Конституционного суда по осуществлению местного самоуправления и государственной власти в столице, станет знаковым для всей страны.

Об этом он заявил на пленарном заседании суда, в котором принял участие. Он отметил, что КС открыл конституционное производство по представлению 51 народного депутата VIII созыва по определению конституцией того, что в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление с особенностями, которые устанавливает "Закон о столице".

"Статьей 141 Конституции предусмотрено, что территориальная община Киева на открытых и прямых выборах избирает мэра. И именно он председательствует на заседаниях Киевсовета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет", – отметил Кличко.

Виталий Кличко призвал Конституционный суд принять решение о децентрализации в Киеве kiev.klichko.org

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"Еще в 2003 году Конституционный Суд своим решением дал разъяснения, что выбранный обществом Киевский городской председатель должен быть назначен и председателем Киевской городской государственной администрации. То есть, назначение исключительно Киевского городского головы на должность председателя КГГА президентом Украины не является совмещением должностей! А есть формой выполнения мэром своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины", – подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционным, недемократическим и противоречит самой сути самоуправления.

"И дело не в фамилиях и должностях. На самом деле, речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом – "Законом о столице", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что принятый парламентом законопроект № 2143-3 "О городе Киев – столице Украины" противоречит ряду статей Конституции в части основных оснований осуществления в столице местного самоуправления.

По его словам, "нововведение" этого закона противоречат Европейской хартии местного самоуправления. И это подчеркивают европейские партнеры Украины.

"Киев – столица европейской Украины, где должна царить демократия и развиваться местное самоуправление, как это гарантирует Конституция Украины. Поэтому я обращаюсь к достопочтенному суду руководствоваться исключительно Конституцией Украины, законами нашего государства и принять исключительно конституционное решение. Ибо оно, без преувеличения, станет знаковым для судьбы местного самоуправления нашей страны", – заявил Виталий Кличко.

К рассмотрению конституционного производства в качестве эксперта привлечены также исполнительного директора Ассоциации городов Украины, кандидата наук по государственному управлению Александра Слобожана. АГУ предоставила свой научно-практический комментарий по сути конституционного представления.

Заинтересовался рассмотрением важного для самоуправлении в Украине вопросы и генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, который тоже присутствовал на заседании.

Также на пленарное заседании Конституционного суда пришли народные депутаты Украины Верховной Рады VIII и IX созывов.

Кличко выступил в Контитуцийному суде kiev.klichko.org

Кличко выступил в Контитуцийному суде kiev.klichko.org

Кличко выступил в Контитуцийному суде kiev.klichko.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кличко заявил, что одобренный парламентским комитетом законопроект "О столице" может навредить местному самоуправлению и децентрализации.

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