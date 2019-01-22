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''Дедушка перепутал таблетки'': сеть "взорвало" видео с пожилым зацепером

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В Киеве пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, прицепившись к задней стенке транспортного средства.

Видео в Facebook опубликовал "Киев оперативный". На кадрах видно, что мужчина был в очках, с палочкой и сумкой.

На предупреждение водителя об опасности, который ехал в аналогичном направлении, мужчина ответил, что спешит.

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Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

Выходка мужчины вызвала ажиотаж в сети. За несколько часов запись набрала более 11 тысяч просмотров. "Я фанат этого деда", "Дед красава, есть еще порох", "Дедуля перепутал свои таблетки и внука", — пишут пользователи.

''Дедушка перепутал таблетки'': сеть "взорвало" видео с пожилым зацепером
''Дедушка перепутал таблетки'': сеть "взорвало" видео с пожилым зацепером
''Дедушка перепутал таблетки'': сеть "взорвало" видео с пожилым зацепером

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве едва не погиб подросток-зацепер, которого ударило током в тысячи вольт.

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Место
УкраинаКиев
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