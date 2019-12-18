"Давит колорадов на поле!" Фото "молодого агрария" под Радой подорвало сеть

"Акробатический" трюк одного из участников протестов под Верховной Радой в Киеве 17 декабря, который тот исполнил в схватке между активистами и полицейскими, рассмешил сеть.

В частности, мужчина удивительно высоко поднял ногу, замахнувшись перед правоохранителями, и в такой позе попал в объектив камеры. Снимок опубликовало издание LB.ua.

В то же время фото быстро подхватили пользователи Facebook, где менее чем за сутки "молодой аграрий" стал настоящей "звездой" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Трюк "молодого агрария" LB.ua

"Трюк молодого агрария под Радой превратился в флешмоб! Повторить его легендарное движение в знак солидарности с украинскими земледельцами уже попытались Леся Никитюк, Виктория Бекхэм, одна из сестер Кардашьян и известная телеведущая Эллен Дедженерес. Кто следующий?" – прокомментировал Дмитрий Коваленко, опубликовав несколько сравнительных фото.

Трюк молодого агрария под Радой превратился в флешмоб Facebook / Dmitry Kovalenko

Другие пользователи соцсети тоже начали распространять фотографию как в оригинале, так и в виде различных мемов, а также придумывать к ним смешные описания.

Мужчина удивительно высоко поднял ногу, замахнувшись перед правоохранителями Facebook/Руслан Кошурба

"Молодой аграрий показывает, как меряет высоту кукурузы", "Совпадение? Не думаю". "Молодой аграрий в Киеве показывает полиции, какую высоту стебля кукурузы он вырастил в этом сезоне", "Выпускник Белоцерковской аграрной школы, КМС по земледелию давит колорадов на поле. Картина маслом. 2019 г.", – добавили они.

Мем Facebook/Александр Гусев

Молодой аграрий показывает, как меряет высоту кукурузы Facebook/Elemir Dankanych

"Репетируйте, как "печатать" шаг на параде ООС", "Видно, что бизнесмен", "Хотя бы "кукурузина" не выпала во время такого акробатического этюда", "Джеки Чан приехал в Киев поддержать протест украинских сельчан", "100% фермер", " Землемер", – шутят украинцы.

Мем Facebook/Anatoly Makarenko

Мем Facebook/Ольга Онищенко

Скиншот комментариев Facebook/Руслан Кошурба

Скиншот комментариев Facebook/Руслан Кошурба

Скиншот комментариев Facebook/Александр Гусев

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся