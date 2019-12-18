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18 декабря • обновлено в 10:04
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"Давит колорадов на поле!" Фото "молодого агрария" под Радой подорвало сеть

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"Акробатический" трюк одного из участников протестов под Верховной Радой в Киеве 17 декабря, который тот исполнил в схватке между активистами и полицейскими, рассмешил сеть.

В частности, мужчина удивительно высоко поднял ногу, замахнувшись перед правоохранителями, и в такой позе попал в объектив камеры. Снимок опубликовало издание LB.ua.

В то же время фото быстро подхватили пользователи Facebook, где менее чем за сутки "молодой аграрий" стал настоящей "звездой" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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Трюк "молодого агрария"

Трюк "молодого агрария"

LB.ua

"Трюк молодого агрария под Радой превратился в флешмоб! Повторить его легендарное движение в знак солидарности с украинскими земледельцами уже попытались Леся Никитюк, Виктория Бекхэм, одна из сестер Кардашьян и известная телеведущая Эллен Дедженерес. Кто следующий?" – прокомментировал Дмитрий Коваленко, опубликовав несколько сравнительных фото.

Трюк молодого агрария под Радой превратился в флешмоб

Трюк молодого агрария под Радой превратился в флешмоб

Facebook / Dmitry Kovalenko

Другие пользователи соцсети тоже начали распространять фотографию как в оригинале, так и в виде различных мемов, а также придумывать к ним смешные описания.

Мужчина удивительно высоко поднял ногу, замахнувшись перед правоохранителями

Мужчина удивительно высоко поднял ногу, замахнувшись перед правоохранителями

Facebook/Руслан Кошурба

"Молодой аграрий показывает, как меряет высоту кукурузы", "Совпадение? Не думаю". "Молодой аграрий в Киеве показывает полиции, какую высоту стебля кукурузы он вырастил в этом сезоне", "Выпускник Белоцерковской аграрной школы, КМС по земледелию давит колорадов на поле. Картина маслом. 2019 г.", – добавили они.

Мем

Мем

Facebook/Александр Гусев

Молодой аграрий показывает, как меряет высоту кукурузы

Молодой аграрий показывает, как меряет высоту кукурузы

Facebook/Elemir Dankanych

"Репетируйте, как "печатать" шаг на параде ООС", "Видно, что бизнесмен", "Хотя бы "кукурузина" не выпала во время такого акробатического этюда", "Джеки Чан приехал в Киев поддержать протест украинских сельчан", "100% фермер", " Землемер", – шутят украинцы.

Мем

Мем

Facebook/Anatoly Makarenko

Мем

Мем

Facebook/Ольга Онищенко

Скиншот комментариев

Скиншот комментариев

Facebook/Руслан Кошурба

Скиншот комментариев

Скиншот комментариев

Facebook/Руслан Кошурба

Скиншот комментариев

Скиншот комментариев

Facebook/Александр Гусев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

  • Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

  • Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.

  • Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

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Автор
Марта Рок
Тема
Акции протеста в Киеве
Место
Украина
Теги
фотографии мемы
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