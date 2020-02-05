Дальше – метро на Троещину: Кличко показал, как строят мост над Русановским озером

Строители установили первые балки для будущей части Подольско-Воскресенского мостового перехода над Русановским озером.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко. Также он обнародовал видео о том, как устанавливали первую балку (чтоб посмотреть, доскролльте до конца).

Кличко заверил, что достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода – одна из главных задач на этот год для городской власти.

"Работы на объекте продолжаются по графику. Сегодня строители установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером. Каждая из этих балок весит почти 70 тонн. Поднимают их с помощью сверхмощных кранов, а контролируют процесс специалисты из Нидерландов", – отметил мэр.

Он добавил, что также продолжаются работы по установке опор в сторону Троещины.

"В конце этого года мы откроем автосообщение Подольско-Воскресенским мостом. И приступим к следующему этапу – строительства метро на Троещину", – подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве активно продолжается и до конца этого года автосообщение ним (между левым и правым берегами) откроют.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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