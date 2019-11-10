Главная Новости
11 ноября • обновлено в 00:12
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Зверское нападение на ветерана АТО в Киеве: полиция поймала подозреваемых

1.5т Читать материал на украинском

Полиция задержала подозреваемых в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook, нападавшими оказались мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали", – рассказали в полиции.

Новости
Задержание Мазура: в Польше приняли решение по ветерану АТО

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Игорь Панов (позывной "Хан")

Игорь Панов (позывной "Хан")

Facebook Тетяна Руденька

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пятеро неизвестных избили 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, который сделал каминг-аут. Мужчина убежден, нападение произошло именно из-за откровения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
4
Смешно
1
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серж Серж
Серж Серж
Воспитали дитё(
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения