Зверское нападение на ветерана АТО в Киеве: полиция поймала подозреваемых

Полиция задержала подозреваемых в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook, нападавшими оказались мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали", – рассказали в полиции.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Игорь Панов (позывной "Хан") Facebook Тетяна Руденька

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пятеро неизвестных избили 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, который сделал каминг-аут. Мужчина убежден, нападение произошло именно из-за откровения.

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