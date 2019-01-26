Зверское избиение девочки школьницей под Киевом: опубликовано новое видео. 18+

В сети появилось новое видео избиения девочки-подростка девятиклассницей в селе Вишенки под Киевом.

Школьница таскала ровесницу за волосы и избивала ногами по голове. Запись опубликована на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

"Продолжение видео о избиении школьницы", – говорится в подписи.

На записи также засветился парень, который пытался прикрыть девочку.

Под Киевом девятиклассница избила школьницу Скриншот видео

Кроме него, за конфликтом наблюдали еще несколько человек – они снимали происходящее на видео.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции заявили, что родители школьницы, которая избила ровесницу, привлечены к административной ответственности.

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