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Зверское избиение девочки школьницей под Киевом: опубликовано новое видео. 18+

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В сети появилось новое видео избиения девочки-подростка девятиклассницей в селе Вишенки под Киевом.

Школьница таскала ровесницу за волосы и избивала ногами по голове. Запись опубликована на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

"Продолжение видео о избиении школьницы", – говорится в подписи.

На записи также засветился парень, который пытался прикрыть девочку.

Под Киевом девятиклассница избила школьницу

Под Киевом девятиклассница избила школьницу

Скриншот видео

Кроме него, за конфликтом наблюдали еще несколько человек – они снимали происходящее на видео.

Внимание! 18+

Продолжение видео о избиении школьницы. Напомним: Добрый день. Я думаю то что на этом видео оставлять просто так нельзя. Девочка с 9 класса побила девочку с паралели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу,но ей ничего не сделали,она ходит и ржет по школе. Ей наплевать. Все это произошло в селе.Вишеньки. Киевская обл.Бориспольский р-н. Опубликуйте,пусть все знают что это не девочка а тварь.

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции заявили, что родители школьницы, которая избила ровесницу, привлечены к административной ответственности.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалбуллинг
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