Золотой "клад": в Киеве устроили "охоту" на депутатов

В Оболонском районе Киева воры проникли в квартиру депутата и вынесли десятки золотых украшений.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, это произошло 8- 9 декабря в одном из домов на Оболонском проспекте – в квартире депутата Киевского областного совета. Владелец жилья не сразу заметил вторжение и его последствия, он несколько дней не был в квартире.

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От воров пострадал Андрей Пещерин, утверждает источник. Пещерин – глава постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций.

Депутат Киевского облсовета ("Солидарность") Андрей Пещерин

Также он является членом комиссии облсовета по вопросам социально-экономического развития, промышленности, предпринимательства, торговли, регуляторной политики и внешнеэкономических связей, финансового обеспечения развития области и инновационно-инвестиционной политики.

Воры проникли в квартиру депутата, сломав замки. Добычей стало около тридцати драгоценных изделий из золота и несколько часов.

Отметим, что Андрей Пещерин довольно обеспеченный человек. За 2018 год депутат указал в декларации квартиру в Киеве и более 10-ти земельных участков в столице и в Киевской области, жилой дом и два земельных участка в Черкасской области, два участка во Львовской. Также он указал в собственности комплекс общественного назначения и павильон-кафе.

Среди объектов незавершенного строительства Пещерин задекларировал дачный дом в Киевской обл. на 290 м (собственность его жены), конно-спортивный манеж в Киеве (1 730 м) и офисное помещение (880 м).

Супруги владеют целым табуном породистых лошадей – у депутата их семь, у его жены Оксаны – восемь.

Кража произошла на Оболонском проспекте

Пещерины ездят на автомобилях Range Rover и Toyota.

Общий годовой доход супругов составляет почти два миллиона гривен (заработная плата, дивиденды, предпринимательская деятельность и т.д.)

В декларации депутата драгоценности не указаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения погиб его маленький сын. На следующий день полиция задержала подозреваемых в убийстве. По информации правоохранителей, роковой выстрел совершил ветеран АТО на Донбассе, доброволец из УДА.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

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