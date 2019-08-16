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Знал, как расчленять: выяснились жуткие подробности о возможном убийце женщины в Киеве

2.6т Читать материал на украинском

Убить Ирину Клипкову, расчлененный труп которой в пятницу, 16 августа, нашли в Русановском канале в Киеве, мог ее сожитель.

По информации OBOZREVATEL, он был задержан полицией вскоре после того, как обнаружили ее останки.

При этом, источник "Апострофа" утверждает, что жертва была просто знакомой предполагаемого убийцы и они знали друг друга около 15 лет. По словам друзей, отношения между ними всегда были хорошие.

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Ирина Клипкова

Ирина Клипкова

Facebook Алексея Опарина

"Злоумышленника уже задержали. Он живет здесь неподалеку. Мы его знаем он является нашим знакомым, зовут его Алексеем Козленко. Всю информацию о нем мы рассказали полиции. Сейчас его допрашивают, и он, похоже, признался", – рассказал друг убитой Сергей.

Вместе с тем, также выяснилось, что возможный убийца любил часто выпить и в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным. К тому же, он знает, как расчленить тело, поскольку работает ветеринаром.

Место ЧП

Место ЧП

Место ЧП

Место ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Деснянском районе Киева 4 августа посреди леса нашли труп мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью обнаженным.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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