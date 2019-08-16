Знал, как расчленять: выяснились жуткие подробности о возможном убийце женщины в Киеве

Убить Ирину Клипкову, расчлененный труп которой в пятницу, 16 августа, нашли в Русановском канале в Киеве, мог ее сожитель.

По информации OBOZREVATEL, он был задержан полицией вскоре после того, как обнаружили ее останки.

При этом, источник "Апострофа" утверждает, что жертва была просто знакомой предполагаемого убийцы и они знали друг друга около 15 лет. По словам друзей, отношения между ними всегда были хорошие.

Ирина Клипкова Facebook Алексея Опарина

"Злоумышленника уже задержали. Он живет здесь неподалеку. Мы его знаем – он является нашим знакомым, зовут его Алексеем Козленко. Всю информацию о нем мы рассказали полиции. Сейчас его допрашивают, и он, похоже, признался", – рассказал друг убитой Сергей.

Вместе с тем, также выяснилось, что возможный убийца любил часто выпить и в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным. К тому же, он знает, как расчленить тело, поскольку работает ветеринаром.

Место ЧП

Место ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Деснянском районе Киева 4 августа посреди леса нашли труп мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью обнаженным.

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