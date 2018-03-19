На Киевщине произошло масштабное ДТП: много погибших

В Киевской области водитель автомобиля BMW на литовской регистрации устроил смертельное ДТП.

В результате аварии вблизи с. Феневичи погибли четверо молодых людей, а женщина получила травмы, сообщает пресс-служба полиции региона.

18 марта, около 18:40, на трассе Киев-Овруч иномарка столкнулась с грузовиком ЗИЛ.

"Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ", – говорится в сообщении.

ДТП вблизи с. Феневичи Киевской области пресс-служба полиции Киевской области

ДТП вблизи с. Феневичи Киевской области пресс-служба полиции Киевской области

Все пострадавшие в ДТП – жители села Феневичи. На месте аварии погиб 25-летний водитель легковушки и его пассажиры 26 и 27 лет.

Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи доставлена в районную больницу, где ей диагностировали ушибленную рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве грузовик врезался в трамвай.