Пролетели 10 метров: в Киеве два авто рухнули в котлован. Фотофакт

Сегодня в Оболонском районе Киева с интервалов в несколько часов две машины слетели с дороги и приземлились в строительный котлован.

Первое ДТП на улице Богатырской произошло около часа ночи. Водитель Nissan Almera двигался по направлению от улицы Полярной в сторону Вышгорода. Машина пролетела около 10 метров и упала на стройплощадке, сообщает "Информатор".

У иномарки полностью разбита передняя часть. Водителя спасло то, что сработала подушка безопасности. Мужчина самостоятельно вызвал себе скорую помощь. Как отметили медики, у пострадавшего сломана нога, его госпитализировали.

Спустя несколько часов в тот же злополучный строительный котлован угодил еще один автомобиль.

Около 06:00 отец пострадавшего в первом ДТП приехал для того, чтобы эвакуировать автомобиль сына. В это время с трассы прямо у него на глаза в эту же яму упал Dacia Logan.

В машине находился водитель и две гражданки Словении. Мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке. Всех госпитализировали.

Nissan, который первым залетел в котлован ремонту и восстановлению не подлежит.

ДТП на Оболони Информатор

ДТП на Оболони Информатор

ДТП на Оболони Информатор

ДТП на Оболони Информатор

ДТП на Оболони Информатор

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