|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Жуткое ДТП с детьми в Киеве: появились новые подробности

1.5тЧитать материал на украинском

В Киеве предварительной причиной масштабной аварии, в которой пострадали ребенок и двое взрослых, стала потеря управления водителем микроавтобуса.

Его занесло на Столичном шоссе, а после этого автомобиль влетел в отбойник, уточнили в пресс-службе полиции Киева.

"Вследствие аварии пострадали трое пассажиров, в том числе и 8-летний ребенок, который получил ушибы головы", – сообщили в полиции.

Новости
Микроавтобус влетел в поезд: на Львовщине случилась жуткая авария

Всех пострадавших госпитализировали. Как сообщалось, у одной из пассажирок была тяжелая травма – ей оторвало ногу.

Жуткое ДТП с детьми в Киеве: появились новые подробности

Полиция Киева

ДТП на Столичном шоссе

ДТП на Столичном шоссе

Полиция Киева

Mercedes ехал из Кропивницкого в Борисполь. По неизвестным причинам водитель выехал за пределы проезжей части и наткнулся на металлический отбойник. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей.

Как писал OBOZREVATEL, на Бориспольском шоссе под Киевом 26 марта столкнулись сразу девять автомобилей. В масштабном ДТП никто не пострадал.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения