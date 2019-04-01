Жуткое ДТП с детьми в Киеве: появились новые подробности

В Киеве предварительной причиной масштабной аварии, в которой пострадали ребенок и двое взрослых, стала потеря управления водителем микроавтобуса.
Его занесло на Столичном шоссе, а после этого автомобиль влетел в отбойник, уточнили в пресс-службе полиции Киева.
"Вследствие аварии пострадали трое пассажиров, в том числе и 8-летний ребенок, который получил ушибы головы", – сообщили в полиции.
Всех пострадавших госпитализировали. Как сообщалось, у одной из пассажирок была тяжелая травма – ей оторвало ногу.
Полиция Киева
ДТП на Столичном шоссе
Полиция Киева
Mercedes ехал из Кропивницкого в Борисполь. По неизвестным причинам водитель выехал за пределы проезжей части и наткнулся на металлический отбойник. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей.
Как писал OBOZREVATEL, на Бориспольском шоссе под Киевом 26 марта столкнулись сразу девять автомобилей. В масштабном ДТП никто не пострадал.
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