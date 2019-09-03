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3 сентября • обновлено в 10:00
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Жуткое ДТП на мосту в Киеве: в сеть попало видео столкновения. 18+

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В сети обнародовали видео момента ужасного столкновения автомобилей на мосту Патона в Киеве. ДТП произошло в понедельник, 2 сентября.

Запись с регистратора попутного авто опубликовали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook. На ней видно, как водитель Audi пытался опередить весь транспорт в потоке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Перед потерей управления он резко выкрутил руль влево, после чего Audi боком вынесло на встречную полосу в Volkswagen, а потом уже без двигателя отбросило обратно", – говориться в сообщении.

Жуткое ДТП на мосту в Киеве

Жуткое ДТП на мосту в Киеве

Скриншот

В аварии тяжелые травмы получили два человека из первого авто: водитель и девушка-пассажир. Оба были извлечены спасателями и срочно госпитализированы.

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"Известно, что водитель Ауди ранее неоднократно нарушал ПДД, называя себя "Творец Хаоса", и выкладывал видео с дорог столицы", – добавили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 сентября, на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП: автомобили были очень серьезно повреждены.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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