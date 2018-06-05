В Киеве школьник выбросился из окна

В Соломенском районе Киева 14-летний парень выпрыгнул с девятого этажа высотки. От полученных травм подросток погиб.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. ЧП произошло на проспекте Лобановского (бывший Краснозвездный) 4 июня. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь школьнику.

В полиции данный случай нашим журналистам подтвердили.

"Ребенок совершил самоубийство", - рассказали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве. Обстоятельства происшествия правоохранители не уточнили.

Новости В Киеве маленький ребенок выпал из окна высотки

В то же время местные жители сообщили нашим журналистам, что причиной трагедии могла стать ссора в семье из-за результатов учебы подростка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева 4-летний мальчик выпал из 12 этажа после того, как оперся о москитную сетку. Ребенок погиб на месте.