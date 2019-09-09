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9 сентября • обновлено в 12:57
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/ Криминал

"Жизнь ничтожная": в Киеве мужчина на окне 17-го этажа "поднял на уши" полицию

1.3т Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева, на проспекте Николая Бажана, житель одной из квартир на 17-м этаже вылез в окно и хотел выпрыгнуть из него. Его жена позвонила правоохранителям, которым удалось отговорить мужчину от самоубийства.

Полицейские, врачи и спасатели прибыли на вызов за считанные минуты, сообщила пресс- служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Сначала все пытались наладить разговор с мужчиной, но попытки были безуспешными. Он говорил одно: "Жизнь ничтожная, и все проблемы закончатся, когда я прыгну".

В Киеве мужчина на 17-м этаже "поднял на уши" полицию

В Киеве мужчина на 17-м этаже "поднял на уши" полицию

Ситуация осложнилась тем, что человек сидел на узком парапете за окном. Подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в безопасное место, было невозможно.

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Позже на место происшествия приехал командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный, который рассказал мужчине о своей истории жизни и ситуациях, которые он пережил на службе. Ему удалось оговорить местного жителя совершать прыжок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в среду, 4 сентября, 20-летний парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 15 этажа дома на улице Архитектора Николаева, 17 прямо на глазах у матери.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
самоубийство
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70rus xxx
70rus xxx
"Жизнь ничтожная, и все проблемы закончатся, когда я прыгну".)))Тогда пол украины надо на балкон лесть.
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