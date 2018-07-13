Живодера Святогора заметили гуляющим в Киеве: опубликовано видео

В пятницу, 13 июля, активисты заметили в одном из супермаркетов Киева догхантера Алексея Святогора, который должен находиться под домашним арестом.

"В магазине Novus на Левобережке активисты встретили Алексея Святогора. Того самого живодера, которого суд до августа оставил под домашним арестом", - сообщил основатель проекта UAnimals в Facebook Александр Тодорчук.

На место прибыли два патруля полиции, которые общались со Святогором. После чего был составлен протокол и его отправили домой в сопровождении правоохранителей.

В то же время, в Шевченковском райуправлении полиции Киева заявили, что Святогор вышел в магазин по разрешению следователя.

"Сегодня у него должна была быть апелляция, но заседание перенесли. По разрешению следователя он имеет право выходить. В тот момент, когда его видели в магазине, он вышел по разрешению следователя в магазин", - сказала "Украинской правде" пресс-офицер управления Анна Зубрева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня активисты поймали догхантера Святогора и отвезли в полицию. Однако, спустя несколько часов его отпустили.

Позднее Святогора объявили в розыск. В базе МВД его квалифицировали как лицо, скрывающееся от органов досудебного следствия.

11 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал Святогора на два месяца без права залога. 26 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения на домашний арест.

5 июля Шевченковский райсуд продлил Святогору меру пресечения.