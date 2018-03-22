Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека

В Киеве в результате пожара в коллекторе погиб мужчина.

"Ужасное событие произошло на Саперно-Слободской. Спасатели КАРС совместно с правоохранителями достали бездыханное и обгоревшее тело мужчины с канализационного люка. Похоже, что человек жил в этом люке", – сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Предварительно, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

Пожар в коллекторе Киева Facebook / Киев Оперативный

Пожар в коллекторе Киева Facebook / Киев Оперативный

Пожар в коллекторе Киева Facebook / Киев Оперативный

Новости В Киеве произошел масштабный пожар возле станции метро

В коллекторе теплотрассы, где нашли труп, загорелся мусор на площади 2 кв. м, уточнили в пресс-службе ГоСЧС Киева. Пожар потушили вечером 21 марта. Сейчас причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вКиеве нашли труп бойца АТО.