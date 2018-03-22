Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека

В Киеве в результате пожара в коллекторе погиб мужчина.
"Ужасное событие произошло на Саперно-Слободской. Спасатели КАРС совместно с правоохранителями достали бездыханное и обгоревшее тело мужчины с канализационного люка. Похоже, что человек жил в этом люке", – сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Предварительно, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.
Пожар в коллекторе Киева
Facebook / Киев Оперативный
Пожар в коллекторе Киева
Facebook / Киев Оперативный
Пожар в коллекторе Киева
Facebook / Киев Оперативный
В коллекторе теплотрассы, где нашли труп, загорелся мусор на площади 2 кв. м, уточнили в пресс-службе ГоСЧС Киева. Пожар потушили вечером 21 марта. Сейчас причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Как сообщал "Обозреватель", ранее вКиеве нашли труп бойца АТО.
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