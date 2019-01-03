Жестокое убийство сотрудника УГО в центре Киева попало на видео

В сети появилось видео конфликта, в результате которого в Киеве погиб 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.

Соответствующий ролик обнародован на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook, где зафиксировано, как сотрудник УГО падает после удара.

На видео видно, как после этого над погибшим наклонились и расстегнули ему куртку, несколько раз пытаясь посадить на земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января на территории ЖК "Французский квартал", мужчина убил своего оппонента одним ударом в голову.

По словам очевидцев, к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехал на авто другой мужчина. Он вышел из машины, чтобы продолжить диалог, однако получил удар кулаком, после чего упал.

Позже в сети появилось фото подозреваемого. Он был одет в спортивный костюм и пуховик, а также с ним были две собаки.