Жестокое убийство на Лысой горе в Киеве: стали известны подробности

Obozrevatel Криминал 11:33, 24.09.2020 Обновлено: 12:05, 24.09.2020

В полиции полагают, что жестокое убийство неизвестного мужчины, тело которого нашли на Лысой горе в Киеве, произошло на бытовой почве.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, установление личности погибшего затруднено тем, что он, предварительно, был бездомным.

"На месте убийства полицейские нашли остатки сладостей, несколько пустых бутылок водки и камень, которым, предварительно, нанесли удар по голове погибшему", – отметил он.

По его словам, следователи полагают, что убийство произошло после употребления алкоголя, и на данный момент опрашивают местных бездомных.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Его шея была пробита ножницами и обмотана ремнем.

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