Жестокое избиение ветерана АТО и его жены в Киеве: появились новые детали

Обоих подозреваемых в жестоком избиении ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") и его жены в Киеве арестовали на два месяца.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города на своей странице в Facebook, среди задержанных оказался и сын потерпевшей.

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N8 и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на супругов.

Избиение ветерана АТО и его жены в Киеве

Им был назначен арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома жестоко избили ветерана войны на Донбассе Панова (позывной "Хан") и его жену.

Полиция задержала подозреваемых в избиении супругов. Нападающими оказались мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В понедельник, 11 ноября, в Киеве обоим мужчинам объявили о подозрение в покушении на убийство. Одним из нападавших оказался сын избитой женщины от предыдущего брака.

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