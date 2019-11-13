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13 ноября • обновлено в 10:35
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Жестокое избиение ветерана АТО и его жены в Киеве: появились новые детали

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Обоих подозреваемых в жестоком избиении ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") и его жены в Киеве арестовали на два месяца.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города на своей странице в Facebook, среди задержанных оказался и сын потерпевшей.

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N8 и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на супругов.

Избиение ветерана АТО и его жены в Киеве

Избиение ветерана АТО и его жены в Киеве

Им был назначен арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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