''Проклятое место'' под Киевом: как избежать жутких ДТП

Опасный участок Одесской трассы под Киевом продолжает "собирать дань" с водителей. Причина – проблемный светофор в районе Чабаны-Гатное.

Журналисты OBOZREVATEL решили сравнить "противоаварийные" меры на "проклятом участке" со схожим перекрестком этой же трассы в районе Южного кладбища. Результат – разительный, проблему можно решить – было бы желание. Подробнее – в публикации.

№1 – светофор Чабаны – Гатное; №2 – светофор возле Южного кладбища. Google Maps

Светофор возле Южного кладбища

На подъездах к светофору, расположенного в 7 км от перекрестка Чабаны – Гатное по Одесской трассе, установлены знаки, ограничивающие скорость движения транспорта. Знаки хорошо видны ночью из-за светоотражающего покрытия по периметру. За пару сотен метров до перекрестка установлен предупреждающий светофор с мигающий желтым сигналом. Он привлекают внимание водителей к перекрестку.

Нет у водителей нареканий и к планировке разворотов. Так, со стороны Одессы для машин есть "карман", а для желающих развернуться со стороны Киева устроен удобный подъездной путь с правой стороны.

Удобные развороты на перекрестке у Южного кладбища

Светофор Чабаны – Гатное

Ситуация с перекрестком Чабаны – Гатное выглядит куда плачевнее. На подъезде, по мнению водителей, недостаточно предупреждающих дорожных знаков. Нет дублирующего светофора: автоматический регулировщик со стороны Одессы полностью перекрывает пешеходный мост. Дорожники "нашли" выход, и подцепили перед самым перекрестком сразу три знака "Светофорное регулирование".

Столь разный подход к проблемным участком одной трассы вызывает удивление у водителей.

"Создается впечатление, что светофорные объекты устанавливали разные предприятия или это эксперимент", – возмущаются автолюбители.

Ждут согласований

OBOZREVATEL направил запросы в Службу автомобильных дорог Киевской области и в Управление патрульной полиции в Киевской области.

Дорожники нам сообщили, что разработали и предоставили полиции на рассмотрение и согласование ряд предложений касательно улучшенного визуального восприятия дорожной обстановки. В частности, речь идет об установке экспериментальных дорожных знаков с эффектом "ворот" (хорошо видны в любое время суток. – Ред.), а также информационного панно перед светофором в направлении Киева.

В патрульной полиции OBOZREVATEL отметили, что после подключения светофора начали планировать дежурство таким образом, чтобы экипажи были ближе к упомянутому перекрестку.

На контроле губернатора

Глава Киевской областной государственной администрации Александр Терещук рассказал OBOZREVATEL, что ситуацию с перекрестком никто "не забросил".

"Мой помощник постоянно держит на контроле вопрос и, в зависимости от ситуации, будем принимать решение… Мы изучили мнение местных жителей, они считают, что светофор на перекрестке необходим. Поэтому оставляем его включенным", – подчеркнул губернатор.

ДТП продолжаются

С момента подключения светофора прошло три недели, но в нашу редакцию продолжают обращаться водители, недовольные работой регулировщика на участке Чабаны – Гатное.

Местные жители еще осенью нынешнего года добились от дорожников подключения светофоров на Одесской трассе, покуда будут построены обещанные ранее развязки. Теперь люди добиваются, чтобы один из регулировщиком работал без проблем. Возникает вопрос: почему службы ранее не могли запустить уже "рабочий" объект? Или для этого должна произойти трагедия?

Тем временем аварии на перекрестке продолжаются. Ниже – очередное ДТП на перекрестке, снятое недавно водителями.

(Продолжение следует...)