Жену экс-министра Кожары отпустили под личное обязательство

Яра Дорош Криминал 22:49, 15.04.2020 Обновлено: 23:22, 15.04.2020

Жену экс-министра иностранных дел Леонида Кожары – Марину Козерод, которую заподозрили в лживых свидетельствах об обстоятельствах смерти бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, отпустили под личное обязательство.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом рассказал hromadske адвокат Козерод – Илья Серафимов.

Он добавил, что жена Кожары была обязана не покидать территорию Киевской области, сообщать правоохранителям о изменении места жительства и являться на их вызовы.

Жену эксминистр Кожара отпустили под личное обязательство. Иллюстрация

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