Жену экс-министра иностранных дел Леонида Кожары – Марину Козерод, которую заподозрили в лживых свидетельствах об обстоятельствах смерти бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, отпустили под личное обязательство.
Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом рассказал hromadske адвокат Козерод – Илья Серафимов.
Он добавил, что жена Кожары была обязана не покидать территорию Киевской области, сообщать правоохранителям о изменении места жительства и являться на их вызовы.
Жену эксминистр Кожара отпустили под личное обязательство. Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Старицкого. Трагедия произошла в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары в Киевской области.
Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины следы продуктов выстрела.
Адвокаты Кожары заявили, что Козерод призналась в случайном убийстве Старицкого.
Впрочем, самого Кожару 25 марта задержали. Ему объявили о подозрении по факту умышленного убийства.
Выяснилось, что Козерод может быть приговорена к пяти годам лишения свободы за дачу ложных показаний.
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