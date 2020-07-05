Жена похищенного в Киеве бизнесмена об угрозах: обращалась в СБУ, но там карантин

Жена акционера ООО "Севастопольский судноремонтный завод "Южный" Сергея Ткаченко, похищенного из парихмахерской в Киеве, заявила об угрозах в свой адрес.

Как написала Юлианна Ткаченко в Facebook, она обратилась с просьбой предоставить ей госохрану, но по "горячей линии" СБУ якобы сказали, что у них карантин.

Женщина считает, что к похищению мужа причастны российские спецслужбы. Ткаченко фигурирует в уголовном производстве РФ по делу о якобы хищении имущества и объявлен в России в розыск.

Еще месяц назад родные просили правоохранителей предоставить им охрану, но полиция тогда так и не смогла определить, существует ли угроза предпринимателю.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в Киеве из салона красоты "Асса" похитили Сергея Ткаченко, имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма.

Двое мужчин зашли за Ткаченко в салон, сообщили ему, что он находится в "федеральном розыске", после чего вывели его на улицу и, посадив в машину, уехали в неизвестном направлении.