Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал: как прошел суд по ДТП в Киеве

Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал.

Подозреваемый в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, Антон Желепа признался, что за день до трагедии употреблял наркотики, а перед событием выпил водки.

Об этом он сказал во время заседания Шевченковского районного суда города Киева во вторник, 14 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения Желепе в виде содержания под стражей без права внесения залога. В то же время сам подозреваемый отказывался от адвоката и не возражал словам прокурора. "Так а что тут защищать?" – говорил он.

Как написали на странице PavlovskyNews в Telegram, Желепа заявил, что за день до ДТП употреблял наркотики, а утром 12 июля, перед аварией, выпил 200 грамм водки.

"Страна" на своем Telegram-канале процитировала другие его слова: "Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда – не помню". Также подозреваемый добавил, что не припоминает, как оказался в транспортном средстве.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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