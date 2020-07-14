Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал: как прошел суд по ДТП в Киеве
Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал.
Подозреваемый в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, Антон Желепа признался, что за день до трагедии употреблял наркотики, а перед событием выпил водки.
Об этом он сказал во время заседания Шевченковского районного суда города Киева во вторник, 14 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения Желепе в виде содержания под стражей без права внесения залога. В то же время сам подозреваемый отказывался от адвоката и не возражал словам прокурора. "Так а что тут защищать?" – говорил он.
Как написали на странице PavlovskyNews в Telegram, Желепа заявил, что за день до ДТП употреблял наркотики, а утром 12 июля, перед аварией, выпил 200 грамм водки.
"Страна" на своем Telegram-канале процитировала другие его слова: "Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда – не помню". Также подозреваемый добавил, что не припоминает, как оказался в транспортном средстве.
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП.
Погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.
В сети появилось видео момента ДТП.
Там же опубликовали фото и инициалы подозреваемого в совершении 12 июля смертельного ДТП на Старообуховской трассе.
Вероятным виновником аварии оказался Антон Желепа, 1981 года рождения, уроженец России.
Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.
Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, за рулем которого был Желепа, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.
Через 20 минут после ДТП машина был подана в розыск как похищенная.
Желепе, который подозревается в совершении ДТП с четырьмя погибшими, грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП и назвал его примером "халатности и безответственности некоторых водителей".
Вероятном виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Желепе сообщили о подозрении.