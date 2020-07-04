Зеленский отреагировал на массовую драку со стрельбой в Киеве

Юрий Сергиенко Криминал 22:13, 4.07.2020 Обновлено: 22:16, 4.07.2020

Президент Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову в связи с массовой дракой и стрельбой в Киеве.

Глава государства потребовал от них обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны, сообщается на сайте Офиса президента.

"Нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в частности с применением насилие, вызывают серьезную обеспокоенность. Требую принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в центре Киеве около развлекательного комплекса "Арена" произошла массовая драка со стрельбой. По данным СМИ, пострадали несколько человек.

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