Зеленский отреагировал на ДТП под Киевом, в котором погибла семья

Смертельное ДТП под Киевом, в результате которого погибли двое взрослых и столько же детей, является примером "халатности и безответственности некоторых водителей".

Так на трагический инцидент отреагировал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания 13 июля, написало официальное интернет-представительство президента на своем сайте.

"ДТП на Столичном шоссе (Обуховской трассе. – Ред.) под Киевом – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, спровоцированная этим водителем", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил важность законопроекта № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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