Зеленский дал гражданство: всплыли скандальные факты о задержанных за разбой под Киевом экс-чиновниках из Грузии

Задержанными за нападение на дом частного предпринимателя под Киевом оказались бывшие чиновники министерства внутренних дел Грузии, которым президент Украины Владимир Зеленский дал украинское гражданство.

Это – Левани Хуцишвили, экс-начальник управления пограничной полиции, и Тенгиз Занадзе, который тоже работал в грузинских правоохранительных органах, написал на своей странице в Facebook блогер Андрей Шор. Вместе с ними был задержан Мириан Гочадзе, бывший начальник спецназа МВД, который не имеет украинского гражданства.

"Украинское гражданство от Зеленского приводит к успеху... По словам главы Наполиции области Андрея Небытова, трое задержанных в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка. Там они напали на хозяина и его жену, связали их и вынесли из дома ценные вещи, крупную сумму денег, а также угнали автомобиль "Лексус", – объяснил Шор.

Задержанный за разбой иностранец Facebook Андрей Небытов

Задержание злоумышленников проходило на дороге к аэропорту "Борисполь", куда они направились вместе с награбленными вещами.

Второй задержанный за нападение на дом Facebook Андрей Небытов

Спецоперация КОРД и полиции Facebook Андрей Небытов

На сайте президента указано, что гражданство Занадзе и Хуцишвили было дано из-за того, что они "принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Как писал OBOZREVATEL, 19 августа на Киевщине банда иностранцев напала на дом местного жителя. Вооруженных злоумышленников разыскивали на протяжении нескольких суток. Для их поимки были задействованы сотрудники криминальной полиции, следователи и спецназ КОРД.

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