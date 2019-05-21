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/Криминал

Здание КГГА "заминировали": объявлена эвакуация

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В Киеве 21 мая "заминировали" здание городской госадминистрации. Сообщение о якобы заложенной взрывчатке появилось после 15:00.

Всех сотрудников КГГА эвакуировали, а прием граждан пришлось проводить прямо на улице, сообщил замглавы КГГА Владимир Прокопив на своей странице в Facebook.

Взрывотехники будут проверять наличие опасных предметов до конца рабочего дня.

КГГА "заминировали"

КГГА "заминировали"

Facebook Владимир Прокопив

В апреле здание киевского горсовета также "минировали" и даже выдвинули его руководству условия. Ложные минеры заявили, что не будут "взрывать" КГГА, если произойдет арест имущества первого замглавы секретаря РНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, а также ряда чиновников, которые фигурировали в нашумевшем расследовании хищений "Укроборонпрома".

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Укрифнорм

Как писал OBOZREVATEL, 11 мая в колл-центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании множества объектов в Киеве. Взрывчатку искали в аэропорту "Киев" ("Жуляны"), в ТРЦ "Квадрат" на Воскресенке, ТЦ "Детский Мир", супермаркетах "АТБ", "Варус" и "Фоззи".

Сообщения о минировании начали поступать около 17:00. Ко всем объектам выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции и медики.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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