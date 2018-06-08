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Только плачет: в Киеве вернули похищенную студентку

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В Киеве посреди улицы похитили 16-летнюю студентку Викторию. Спустя три дня девушку отпустили.

По ее словам, это сделали три незнакомых ей мужчины, передает ТСН. Служба новостей показала о ней сюжет после исчезновения. Похитители, по всей видимости, увидели его, так как через час после эфира отпустили заложницу.

"Ну, они в телевизоре, видно, увидели. Мне кажется, благодаря этому немного задвигались. Несовершеннолетняя, поиски идут", - говорят родственники Виктории.

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В Киеве посреди улицы похитили студентку

Сначала она вообще ничего не говорила и только плакала.

"Я с десятого раза поняла, что метро "Гидропарк", - говорит мама. Девочка сказала матери, что туда ее привезли мужчины, которые ее схватили три дня назад. "Честно, я мало что помню, что они говорили. Какой-то клуб, там музыка играла, дыма много было", - рассказала сама пострадавшая.

Ее мама узнала от дочери, что та ждала на автобусной остановке транспорта, когда рядом остановилась машина, из нее выскочили мужчины, накинули девушке что-то на голову и запихнули в авто. "Какую-то салфетку, говорит, подсунули – и отключилась", - рассказала женщина.

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Мама, которая на всю страну заявила, что откажется от претензий, если ей вернут ребенка живым, собирается сдержать слово и не писать никаких заявлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа злоумышленников похитила предпринимателя из Ивано-Франковска и требовала за него 50 тысяч долларов выкупа.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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