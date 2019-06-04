Затолкали в багажник и увезли: в центре Киева похитили человека

В Киеве в ночь на 4 июня в полицию поступило сообщение о похищении человека в центре столицы.

Издание "Информатор" сообщает, что похищение произошло на улице Нижний Вал. Неизвестные лица схватили человека, затолкали его в багажник и уехали в неизвестном направлении.

Полицейские объявили план "Перехват" в Киеве.

По предварительной информации, правоохранители разыскивают автомобиль Honda Accord синего цвета и с номерами одесской области - ВН 3583 СЕ.

Иллюстрация Ракурс

Как сообщал OBOZREVATEL, в Глевахе под Киевом в полицию сообщили о том, что группа людей похитила из детского сада двух девочек. Трое неизвестных ворвались в помещение, забрали детей и скрылись.

Также в Киеве сообщили о похищении ребенка с парковки возле магазина. Они усадили его в черный Mercedes и скрылись.

Позже правоохранители опровергли информацию о похищении ребенка в Киеве. Выяснилось, что девочку силой сажали в авто ее родители.

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