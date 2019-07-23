Затолкали в авто, обрезали волосы: в Киеве вымогатели похитили женщину

Киевская прокуратура №5 объявила о подозрении двум молодым людям, которые похитили женщину и требовали у нее деньги.

Они вывезли ее в лес, били и требовали заплатить им, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. Известно, что пострадавшая и нападавшие были знакомы. Она встретилась с молодыми людьми около 1 часу ночи на столичной Оболони.

"Из-за недоброжелательных отношений с потерпевшей, у злоумышленников возник план незаконно лишить ее свободы и завладеть имуществом. Они силой затолкали ее в авто и увезли в лес. Перед тем, как отпустить ее, похитители обрезали ей волосы", – уточнили в прокуратуре.

Похищение (иллюстрация) "Информатор"

Уточняется, что инцидент произошел 15 июля. Правоохранителям удалось оперативно задержать нападавших.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева неизвестные побили и похитили мужчину. Его затолкали в черный Ford Transit и увезли в неизвестном направлении.

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