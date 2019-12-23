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23 декабря • обновлено в 13:03
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/ Криминал

Заснул и снес все на пути: в Киеве грузовик устроил смертельное ДТП. Фото и видео

1.4т
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В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул. В результате аварии мужчина погиб.

ДТП случилось на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, водитель грузовика Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. На перекрестке он влетел в авто Mitsubishi, а затем начал сносить все на пути: мусорные баки, столб, забор.

В Киеве грузовик влетел в два авто

В Киеве грузовик влетел в два авто

Киев Оперативный

После этого грузовик въехал на стоянку АЗС "КЛО", где водитель легковушки Hyundai остановился, чтобы пойти за кофе. Мужчине удалось отпрыгнуть, однако авто получило повреждения.

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Как написала "ТСН", в результате аварии кабину фуры завернуло под прицеп. Водитель грузовики погиб.

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути

Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП было госпитализировано 11 человек.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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