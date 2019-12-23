Заснул и снес все на пути: в Киеве грузовик устроил смертельное ДТП. Фото и видео

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул. В результате аварии мужчина погиб.

ДТП случилось на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, водитель грузовика Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. На перекрестке он влетел в авто Mitsubishi, а затем начал сносить все на пути: мусорные баки, столб, забор.

В Киеве грузовик влетел в два авто Киев Оперативный

После этого грузовик въехал на стоянку АЗС "КЛО", где водитель легковушки Hyundai остановился, чтобы пойти за кофе. Мужчине удалось отпрыгнуть, однако авто получило повреждения.

Как написала "ТСН", в результате аварии кабину фуры завернуло под прицеп. Водитель грузовики погиб.

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул Киев Оперативный

В Киеве фура въехала в два авто и снесла все на своем пути Киев Оперативный

В Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП было госпитализировано 11 человек.

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