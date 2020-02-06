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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Криминал

Засекли соседи под Киевом: стало известно, как отчим-убийца оказался на свободе

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В деле о жутком убийстве 2-летнего Димы Дьяченко в Киевской области всплыли новые подробности. По одной из версий, убийце ребенка могли помочь выйти на свободу.

5 февраля Киевский апелляционный суд отменил условно-досрочное освобождение Александру Балакиреву – осужденного за убийство своего 2-летнего пасынка. Теперь мужчину ждет новый суд, о чем говорится в публикации OBOZREVATEL.

Адвокат пострадавших Ксения Проконова рассказала о скандальных обстоятельствах освобождения мужчины.

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"О том, что он на свободе, мне сообщили соседи. Они были в шоке. Я связалась с прокурором, который принимал участие в деле. Он тоже был не в курсе освобождения", – сообщила она OBOZREVATEL.

За убийство 2-летнего Димы Дьяченко осудили его отчима Александра Балакирева

За убийство 2-летнего Димы Дьяченко осудили его отчима Александра Балакирева

Как получилось, что Балакирев, которого осудили на 10 лет, и из которых он отсидел всего три с половиной года в СИЗО, вышел на свободу?

Проконова считает, что здесь есть коррупционная составляющая. По ее мнению, мужчину держали в СИЗО дольше, чем должны были. Делалось это для того, чтобы дело рассматривалось именно в Шевченковском суде.

В итоге, по словам адвоката, на судебном заседании присутствовал прокурор Шевченковской прокуратуры, который не сообщил о своей позиции в прокуратуру области и Киева. Теперь в отношении прокурора проводится служебная проверка.

Заседание в Киевском апелляционном суде

Заседание в Киевском апелляционном суде

Проконова считает, что у Балакирева были финансовые возможности каким-то образом повлиять на судебное решение (у него есть несколько квартир). И он этим воспользовался.

Теперь мужчину, освобожденного по условно-досрочному, ждет новый суд. По словам адвоката, это первый подобный случай в Украине.

Мама мальчика Кристина Дьяченко во время судебного заседания

Мама мальчика Кристина Дьяченко во время судебного заседания

Сама трагедия произошла весной 2016 года. Тогда мама ребенка оставила сына со своим гражданским мужем, а сама поехала за старшей дочерью. Когда вернулась, малыш якобы спал. Утром она обнаружила маленького Диму мертвым.

Также отчима подозревали в изнасиловании ребенка, но потом эту статью сняли из-за недоказанности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бабинцы Киевской области в водоеме обнаружили труп 16-летнего подростка, которого до этого искали всем селом. Местные жители полагают, что смерть парня не была несчастным случаем.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Обожаю лицемерие! Напомнить, сколько матерей-детоубийц гуляет на свободе и никогда не сидели в тюрьме, потому что есть такое "оправдание", как "послеродовая депрессия"??? Почему-то никто не возмущен, никто не в шоке! Убивают своих детей, а "психологи" говорят, что это все из-за"депрессии" и что "она не могла себя контролировать"! А почему не сидят мамаши, которые новорожденных выбрасывают в мусорки, а?!
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