Защита Антоненко заявила о доказательствах его невиновности: опубликованы первые материалы

Защита одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве – музыканта и бойца АТО Андрея Антоненко обнародовал доказательства, "собранные для опровержения обвинения", а также о "предвзятости следствия".

Соответствующую информацию опубликовали на сайте юридической фирмы "СЕНС Україна". В общем все материалы содержатся в двух томах под названиями "Нарушение прав человека и предвзятость следствия" и "Доказательства, собранные на опровержение обвинения".

Первый, по словам юристов, посвященный "антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых в убийстве Шеремета, нарушениям прав человека в ходе расследования". Второй – содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования.

"Все желающие могут скачать по ссылкам полную копию профиля Facebook Андрея Антоненко за 2016 год, полную копию профиля Facebook Loui Cyfer, полную копию профиля RiffMa$ter VK", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с еще одной подозреваемой по делу Юлией Кузьменко и другими лицами, что дали согласие, впрочем, полные резервные копии все же есть у юристов.

"Копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации является слишком трудоемким процессом", – пояснили в компании.

Юристы отметили, что это не все доказательства, на которые ссылается защита. Частично "доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антропометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения".

"Оригиналы выводов профессора Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписки, оплата и т.д.) стороне защиты до сих пор не предоставлены", – добавили в компании.

Том 1 документов по Антоненко Скриншот

Том 2 документов по Антоненко Скриншот

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