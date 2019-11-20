Защищал преступника: на Киевщине мужчина с пистолетом напал на полицейских

В Яготине Киевской области вооруженный мужчина напал на полицейских, пытаясь освободить задержанного.

В авто ехали правоохранители, которые сопровождали подозреваемого в ОП. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области.

Внезапно им преградила дорогу другая машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках, выкрикивая, что он – начальник полиции. А после этого привел оружие в боевую готовность и требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

На Киевщине мужчина с пистолетом напал на полицейских Полиция Киевской области

Его быстро остановили бойцы корпуса оперативно-внезапного действия, забрали у него оружие, одели наручники и изъяли пистолет. Оказалось, что нападение совершил 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольного присвоения властных полномочий открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК Украины мужчине объявили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине женщина напала на полицейского с перцовым баллончиком, в результате чего он получил серьезные ожоги. Чрезвычайное происшествие случилось во время обыска на территории одного из домовладений в городе Богуслав.

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